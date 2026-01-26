Zaatakował policjantów nożem, gdy zatrzymywali go za kradzież puszki WOŚP Data publikacji 26.01.2026 Powrót Drukuj Łomżyńscy kryminalni ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy dopuścili się kradzieży zuchwałej puszki zbiórki charytatywnej WOŚP. Jeden z nich, 40 - latek, podczas zatrzymania zaatakował policjantów nożem. Teraz obaj za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem. Za kradzież zuchwałą grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za czynną napaść na funkcjonariusza policji grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

W czwartek po 20 dyżurny łomżyńskiej policji otrzymał zgłoszenie, o kradzieży puszki WOŚP w jednym z łomżyńskich sklepów, a złodzieje uciekli. Na nagraniu monitoringu policjanci zobaczyli, jak do sklepu wchodzi dwóch mężczyzn. Jeden z nich bierze piwo w butelce, a po chwili upuszcza je na ziemie i rozbija. W ten sposób odwraca uwagę pracownicy sklepu. Wykorzystując ten fakt, jego kolega chwyta puszkę WOŚP i ucieka. Po chwili drugi z mężczyzn również wybiega ze sklepu. Już kolejnego dnia policjanci namierzyli złodzieja. Okazał się nim 40-letni mieszkaniec Makowa Mazowieckiego. Podczas zatrzymania mężczyzna wyjął nóż i zaatakował policjantów. Został obezwładniony. Jak się później okazało, mężczyzna ma przerwę w odbywaniu kary, a jest skazany za najcięższą zbrodnię na 25 lat pozbawienia wolności. Policjanci ustalili również, że w grudniu ubiegłego roku publicznie i bez powodu kierował groźby karalne wobec innej osoby oraz w jednym z łomżyńskich sklepów dokonał kradzieży artykułów spożywczych na kwotę ponad 800 złotych. Obu tych czynów dopuścił się w warunkach recydywy. Wczoraj prokurator przedstawił mu 4 zarzuty, w tym kradzieży zuchwałej, czynnej napaści na funkcjonariuszy, gróźb karalnych oraz kradzieży sklepowej. 40-latek decyzją sądu trafił na 3 miesiące aresztu. Za kradzież szczególnie zuchwałą grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za czynną napaść na policjantów do 10 lat pozbawienia wolności. Za kradzież jest przewidziana kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za groźby do 3 lat. Biorąc pod uwagę, że czynów dopuścił się w warunkach recydywy kara może zostać zwiększona nawet o połowę. Dzis rano łomżyńscy kryminalni zatrzymali jego 30-letniego kompana, z którym wspólnie i w porozumieniu dokonał kradzieży puszki WOŚP.