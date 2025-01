Ojciec i syn zaginęli w lesie Data publikacji 20.01.2025 Powrót Drukuj Ojciec wraz z synem wybrali się do lasu fotografować dzikie zwierzęta. W pewnym momencie orientują się, że nie wiedzą jak wrócić w miejsce z którego wyszli, ani gdzie się znajdują. Nagle ojciec zaczyna się bardzo źle czuć. Syn dzwoni do matki z prośbą o wezwanie pomocy, ale w trakcie rozmowy rozładowuje się jego telefon. Na szczęście, tym razem, to tylko założenie ćwiczeń dowódczo – sztabowych, które odbyły się w sobotnie popołudnie na terenie lasów w gminie Zbójna. Ich celem było doskonalenie umiejętności współdziałania służb w sytuacji kryzysowej.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Łomży, otrzymał informację o dwóch mężczyznach, którzy zgubili się w lesie, na terenie gminy Zbójna. Z uzyskanych informacji wynikało, że ojciec z synem pojechali do lasu fotografować dzikie zwierzęta. Po pewnym czasie orientują się, że się zgubili. Nie wiedzą gdzie się znajdują ani jak wrócić do punktu wyjścia. Zaczynają szukać drogi powrotnej, ale ojciec zaczyna bardzo źle się czuć, traci przytomność. Syn dzwoni do matki z prośbą o pomoc. Tłumaczy, że zostawił ojca na miejscu, a sam ruszył na poszukiwania samochodu, który pozostawili na skraju lasu, aby wezwać pomoc. W trakcie rozmowy rozładowuje się jego telefon i połączenie zostaje przerwane.

Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji, a następnie inne służby ratunkowe, które rozpoczęły poszukiwania osób zaginionych. Policjanci, żołnierze oraz strażacy zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy i przystąpili do przeczesywania terenu. W poszukiwaniach wzięli udział również policyjni przewodnicy psów służbowych ze swoimi czworonożnymi partnerami. Wykorzystano również termowizję, dron oraz quady. Poszukiwania zakończyły się sukcesem, gdyż po około 2 godzinach służby odnalazły zaginionego nastolatka, a po niespełna kolejnej godzinie jego ojca. Mężczyznom została udzielona pomoc medyczna. Łącznie przeszukano blisko 400 hektarów lasów, a w działaniach wzięło udział 125 osób.

Tak odbywały się ćwiczenia dowódczo-sztabowe przygotowane przez łomżyńską policję. Głównym celem działań jest doskonalenie sposobów postępowania służb mundurowych na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Działania zrealizowane zostały przy współpracy z 13 Batalionem Lekkiej Piechoty WOT w Łomży, 18 Pułkiem Logistycznym w Łomży, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, Grupą Ratowniczą Nadzieja Łomża, Ochotniczą Strażą Pożarną w Zbójnej, Nowogrodzie i Mątwicy oraz Strażą Leśną i Nadleśnictwem Nowogród.