Drugi napastnik w rękach policjantów

Policjanci zatrzymali drugiego napastnika odpowiedzialnego za pobicie 42-latka w zeszłym tygodniu w Łomży. 28-letni mieszkaniec Łomży usłyszał 4 zarzuty. Oprócz pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia, gróźb karalnych oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, policjanci postawili mu również trzy inne zarzuty. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności, a z uwagi na to, że trzech czynów dopuścił się w warunkach recydywy, kara może zostać zwiększona nawet o połowę.

Łomżyńscy kryminalni zatrzymali mieszkańca miasta, który w minionym tygodniu wraz ze swoim 32-letnim bratem pobili przypadkowego mężczyznę – pisaliśmy o tym tutaj. 28-latek wpadł w ręce mundurowych po tym jak dyżurny łomżyńskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że do osiedlowego sklepu wszedł agresywny mężczyzna z nożem. Na miejscu policjanci od razu go rozpoznali jako drugiego napastnika, który kilka dni wcześniej wspólnie z bratem pobił innego mieszkańca miasta. 28-latek na widok policjantów stał się agresywny i utrudniał zatrzymanie. Posiadał przy sobie nóż oraz młotek. Jak później tłumaczył był pod wpływem działania różnych środków odurzających oraz alkoholu. Mężczyzna jest dobrze znany łomżyńskim funkcjonariuszom. W przeszłości był wielokrotnie karany i odbywał kary pozbawienia wolności. W toku wykonywanych czynności mundurowi ustalili też inne przestępstwa, których dopuścił się 28-latek. Łącznie usłyszał 4 zarzuty: pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz stosowania gróźb karalnych. Czyny te miały charakter chuligański. Usłyszał również zarzut umyślnego uszkodzenia drzwi wejściowych do klatki schodowej, kierowania gróźb karalnych oraz uszkodzenia wiaty śmietnikowej oraz zamka. Za te przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Trzech czynów dokonał w warunkach recydywy, co skutkuje zaostrzeniem kary nawet o połowę. Na wniosek łomżyńskich śledczych już dziś odbędzie się posiedzenie aresztowe, na którym sąd zdecyduje o dalszym losie 28-latka.