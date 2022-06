Uwierzyła w internetową miłość i straciła blisko 150 tysięcy złotych

Znasz dziecko, które ocaliło bądź aktywnie przyczyniło się do ocalenia życia innego człowieka? Wyślij jego historię do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji! Minister Mariusz Błaszczak nagradza i promuje godne naśladowania postawy wśród dzieci i młodzieży. Każdy laureat nagrody otrzyma od szefa MSWiA unikalny, numerowany medal i zostanie wpisany do rejestru młodych bohaterów na stronie internetowej Ministerstwa, gdzie będzie można poznać jego historię.