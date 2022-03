Wandal zatrzymany za uszkodzenia samochodów Data publikacji 15.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Łomżyńscy policjanci zatrzymali 35-latka podejrzanego o uszkodzenie lusterek w zaparkowanych samochodach. Został rozpoznany na nagraniu z monitoringu przez mundurowych z patrolówki. Mężczyzna usłyszał już zarzuty zniszczenia mienia. Za to przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Na początku marca, łomżyńscy policjanci zostali poinformowani o uszkodzeniu trzech zaparkowanych samochodów na ulicy Zawadzkiej. Pokrzywdzeni oszacowali straty na ponad 4 tysiące złotych. Wizerunek sprawcy zarejestrowały kamery monitoringu. Na nagraniu widoczny jest mężczyzna, który chwiejnym krokiem zbliża się do samochodów. Następnie kopiąc i szarpiąc odrywa lusterka zewnętrzne, niszcząc przy tym karoserię aut. Pracujący nad sprawą kryminalni ustalili tożsamość podejrzanego o ten wandalizm. Pomogli im w tym policjanci z patrolówki, którzy na nagraniu rozpoznali mężczyznę. Dziś, tuż po 6 kiedy kryminalni zapukali do drzwi mieszkania 35-latka, ten nie krył zdziwienia. Został zatrzymany i kilka godzin później usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia. Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 5.

