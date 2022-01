Policjanci szkolili żołnierzy

Oszuści "na wnuczka" wciąż próbują, tym razem na terenie powiatu łomżyńskiego. Tradycyjnie na ofiary wybierają osoby starsze i układając różne historie, telefonicznie nakłaniają do przekazywania pieniędzy. Informujmy bliskich o tym procederze. Edukujmy bliskie nam starsze osoby jak mają się zachować w przypadku telefonu od domniemanego wnuczka czy siostrzeńca z prośbą o szubką finansową pomoc. Ostrzegajmy naszych krewnych, że mogą do nich telefonować osoby podszywające się pod członków rodziny lub funkcjonariuszy publicznych w tym także za policjantów. Pamiętajmy, że im większa świadomość osób starszych, co do sposobu działania oszustów, tym mniej oszukanych.