Motocykl - moja służba, moja pasja, nasze bezpieczeństwo!

Czy pracę można połączyć z pasją? Łomżyńscy policjanci pokazują, że można. Coraz cieplejsze dni sprawiły, że na naszych drogach jest więcej pieszych, rowerzystów i motocyklistów. W trosce o ich bezpieczeństwo mundurowi z drogówki częściej przesiadają się na jednoślady i są w stanie szybciej dotrzeć na miejsce wypadku, kolizji czy utrudnień w ruchu. Policyjni pasjonaci motocykli, niezależnie od tego czy jadą prywatnym czy służbowym jednośladem, mają jeden cel - bezpieczeństwo na drodze.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży mają do dyspozycji dwa motocykle. Funkcjonariusze pełniący służbę na hondach swoją uwagę skupiają głównie na bezpieczeństwie niechronionych uczestników ruchu drogowego. To właśnie oni są najbardziej narażeni na skutki wypadków drogowych, stąd też muszą wykazywać się dużą rozwagą i odpowiedzialnością kierując motocyklem.

Policjanci apelują szczególnie do motocyklistów o dostosowanie prędkości do warunków ruchu, przestrzeganie przepisów oraz uwzględnienie swoich umiejętności i doświadczenia. Mundurowi podkreślają, że najczęstsze przyczyny wypadków spowodowanych przez motocyklistów to: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie i niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.

Warto też pamiętać, że motocyklista jest mniej widoczny dla pozostałych kierowców. Omijając czy wyprzedzając inny pojazd z dużą prędkością naraża przede wszystkim własne życie i zdrowie, gdyż kierowcy innych pojazdów mogą go nie zauważyć.

Jazda motocyklem to również pasja. Łomżyńscy funkcjonariusze potrafią połączyć ją ze służbą w szeregach policji. Podkreślają, że "wyjeżdżając z domu na swoich prywatnych jednośladach i przesiadając się na służbowe mamy jeden cel – zadbać o bezpieczeństwo kierowców jednośladów i bezpiecznie wrócić do najbliższych".

